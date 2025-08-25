Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 19:56

Кустурица рассказал о переменах в кинематографе

Кустурица: на смену Феллини пришел Netflix

Эмир Кустурица Эмир Кустурица Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Все, что могло случиться с кинематографом в мире, уже случилось, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица. О переменах в кино он высказался на Московской международной неделе кино, передает корреспондент NEWS.ru.

Когда я был студентом, был [итальянский кинорежиссер и сценарист Федерико] Феллини, сейчас — Netflix. То, что был [Никита] Михалков и [Андрей] Кончаловский, теперь ваши платформы, — заявил он.

Ранее Кустурица заявил, что текущая «голливудизация» российского кинематографа подойдет к концу по завершении специальной военной операции. По его мнению, этот период откроет путь для глубокого и настоящего искусства. Режиссер также призвал российских коллег обращаться к богатому наследию русской души, которую раскрыли в своих произведениях Пушкин, Достоевский, Бунин и Чехов.

До этого американский режиссер Вуди Аллен признался во время своего выступления на Московской международной неделе кино, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.

Эмир Кустурица
кино
режиссеры
фильмы
