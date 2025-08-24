Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 06:08

Очевидцы рассказали о раздавшейся канонаде в Сызрани

SHOT: в Сызрани прогремело более 15 взрывов

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Сызрани Самарской области прогремело более 15 взрывов. Канал утверждает, что системы противовоздушной обороны сбивают на юге города беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Официальных заявлений от властей не было.

Очевидцы рассказали SHOT, что взрывы начались примерно в 04:20 мск. По данным канала, они были настолько сильными, что тряслись стены и срабатывала автосигнализация.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Сызрань в Самарской области. Канал со слов местных жителей пишет, что в результате возникло возгорание в районе местного НПЗ. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске возросло до 10 человек. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, среди раненых — ребенок. Кроме того, погибла женщина.

сызрань
взрывы
ПВО
дроны
