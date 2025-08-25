Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины Трамп: конкретика гарантий безопасности Украине еще не обсуждалась

Конкретные положения в рамках гарантий безопасности для Украины на данный момент еще не обсуждались, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете. В то же время он отметил, что основная часть гарантий ляжет на плечи европейских стран, тогда как Соединенные Штаты ограничатся вспомогательными функциями. Трансляция пресс-конференции идет на Youtube-канале Белого дома.

Европа предоставит им значительные гарантии безопасности. Мы будем участвовать в качестве резервной поддержки, — сказал Трамп.

Ранее президент Соединенных Штатов назвал украино-российский кризис «крупным конфликтом личностей». Он заявил, что Вашингтон вносит свой вклад в разрешение ситуации и намерен завершить и его тоже.

До этого политолог Павел Дубравский заявил, что Трамп смог продвинуть позицию России на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС после переговоров на Аляске. По его словам, в Киеве после этого заговорили о готовности к диалогу с Москвой по вопросу территорий.