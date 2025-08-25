Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли 28 человек

Количество погибших при взрыве на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 28 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. По его словам, в больницах Рязани и Москвы продолжают лечение 37 пострадавших, еще 120 проходят амбулаторное лечение.

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. <…> В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно, — написал Малков.

Губернатор добавил, что родственникам погибших выплатят свыше 5 млн рублей. В эту сумму входят региональная поддержка, компенсации от предприятия и средства Социального фонда России. Что касается пострадавших, они, по его словам, смогут рассчитывать на выплаты от 413 тысяч до 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что число погибших на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 26 человек. При этом 30 пострадавших находились в стационарах, а еще 109 получали амбулаторное лечение. 21 августа в поселке Лесной, где произошло ЧП, продолжал действовать режим ЧС.