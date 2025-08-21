Возросло число пострадавших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Число пострадавших в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области выросло до 153, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. По информации властей, 33 человека проходят лечение в стационаре, еще 120 — амбулаторно.

33 человека находятся на стационарном лечении (17 в лечебных учреждениях Рязани и 16 — в медицинских центрах Москвы), 120 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию и проведению необходимых экспертиз, — говорится в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в границах населенного пункта Лесной, продолжает действовать. Специалисты работают над ликвидацией последствий взрыва.

Ранее стало известно, что количество погибших в результате ЧП под Рязанью также выросло — специалисты насчитали 26 жертв. Инцидент произошел утром 15 августа, предварительной причиной названа детонация боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям погибших будет выплачено свыше 1,5 млн рублей. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали при ЧП, назначена материальная помощь в размере 15 675 рублей на первоочередные нужды.