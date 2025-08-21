Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:34

Возросло число пострадавших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 153

Последствия ЧП в Рязанской области Последствия ЧП в Рязанской области Фото: Главное управление МЧС России по Рязанской области

Число пострадавших в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области выросло до 153, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. По информации властей, 33 человека проходят лечение в стационаре, еще 120 — амбулаторно.

33 человека находятся на стационарном лечении (17 в лечебных учреждениях Рязани и 16 — в медицинских центрах Москвы), 120 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию и проведению необходимых экспертиз, — говорится в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в границах населенного пункта Лесной, продолжает действовать. Специалисты работают над ликвидацией последствий взрыва.

Ранее стало известно, что количество погибших в результате ЧП под Рязанью также выросло — специалисты насчитали 26 жертв. Инцидент произошел утром 15 августа, предварительной причиной названа детонация боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям погибших будет выплачено свыше 1,5 млн рублей. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали при ЧП, назначена материальная помощь в размере 15 675 рублей на первоочередные нужды.

взрывы
заводы
пострадавшие
происшествия
Рязанская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как защитить личные данные в Сети: полное руководство
Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»
Гастроэнтеролог Игнатенко объяснила, чем опасна арбузная диета
Терапевт дала советы, как быстро избавиться от отеков на ногах
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.