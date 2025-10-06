Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Германии забили тревогу из-за успехов России в экономике

Журналист Бааб: экономика Германии в упадке, а Россия добивается успехов

России удалось добиться экономических успехов, в то время как экономика Германии приходит в упадок, заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue Works. Он отметил, что Москва обладает всеми необходимыми ресурсами для развития и успешно переориентировалась с европейского на азиатский рынок. По словам специалиста, это позволяет российской экономике получать прибыль.

Российская экономика растет, а экономика Германии в упадке. Вот в чем разница. И Путин это знает, — подчеркнул Бааб.

Ранее сообщалось, что Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда. В стране, по данным местных СМИ, исчезают хорошо оплачиваемые рабочие места в промышленности, а цены на газ продолжают увеличиваться.

До этого стало известно, что в ФРГ уровень недовольства работой канцлера государства Фридриха Мерца среди жителей достиг 65%, тогда как лишь 23% респондентов поддерживают его политику. Отмечается, что всего за неделю количество негативных оценок выросло на 3%.

