Назван ущерб от майнинг-фермы, ставшей причиной стрельбы в Дагестане Ущерб от работы подпольной майнинг-фермы в Дагестане составил 14 млн рублей

Нелегальная майнинговая ферма, из-за которой произошла стрельба возле школы в дагестанском селе Унцукуль, принесла ущерб примерно на 14 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Электроэнергия, которая использовалась для добычи криптовалюты, потреблялась незаконно. Собеседник агентства добавил, что каждое из устройств имело мощность порядка 3,5 киловатт.

2 октября в селе была обнаружена нелегальная майнинг-ферма, из-за деятельности которой возникла ссора, переросшая в стрельбу. По предварительным данным, объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 1,3 млн киловатт-час, а сумма ущерба — порядка 14 млн рублей, — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что двое из троих пострадавших при перестрелке в селе Унцукуль находятся в тяжелом состоянии. Им оказали необходимую помощь. В Минздраве региона добавили, что угрозы для жизни нет.

До этого полиция задержала троих жителей Петербурга и Ленобласти, которых подозревают в организации подпольных майнинговых ферм. По данным следствия, с 2018 по 2025 год они занижали показатели потребляемой электроэнергии. В ходе обысков правоохранители изъяли свыше 2,7 тысячи устройств для майнинга, два трансформатора и другие доказательства незаконной деятельности.