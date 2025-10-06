Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 19:01

Госдума рассмотрит денонсацию соглашения с США по плутонию

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 8 октября рассмотрят законопроект о денонсации (прекращение действия) соглашения с США об утилизации оружейного плутония, сообщили ТАСС в нижней палате парламента. Соглашение, подписанное в 2000 году, предусматривало, что обе страны утилизируют излишки оружейного плутония, превращая его в топливо. В России действие соглашения фактически прекратилось еще в 2016 году.

8 октября рассмотрят — о денонсации соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему, — информировал собеседник агентства.

Соответствующий законопроект денонсации кабмин внес в Госдуму летом. Помимо соглашения, законопроект предполагает аннулирование всех сопутствующих ему протоколов. Речь идет о документах, которые регулировали вопросы финансирования и ответственности за возможный ущерб, а также вопросы утилизации плутония, полученного путем облучения трансурановых элементов в ядерных реакторах.

Ранее стало известно, что создание ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом (ЗТЦ), анонсированной президентом России Владимиром Путиным, позволит стране избавиться от захоронений радиоактивных отходов. Член общественного совета Росатома Альберт Васильев отметил, что система также позволит повторно использовать изотоп уран-238 из отработанного топлива АЭС.

