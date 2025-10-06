В ВОЗ назвали пугающее число курильщиков вейпов

Более 100 млн человек во всем мире употребляют электронные сигареты, известные как вейпы, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения. Среди них — не менее 15 млн подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Доклад охватывает временной промежуток с 2000 по 2024 год.

Согласно публикации, не менее 86 млн взрослых людей употребляют вейпы. При этом большинство из них проживают в странах с высоким уровнем дохода.

Этьен Круг, глава департамента ВОЗ по вопросам здоровья, заявил, что электронные сигареты усиливают никотиновую зависимость, вопреки утверждениям о помощи в отказе от курения. Он отметил, что вейпы способствуют приучению подростков к курению в более раннем возрасте.

Исследование показывает, что женщины чаще всего отказываются от курения, чем мужчины. Эксперты отмечают, что женщины достигли общемировой цели по снижению уровня курения к 2025 году на пять лет раньше запланированного срока, достигнув отметки в 30% уже в 2020 году.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что вейпы представляют большую угрозу для здоровья, чем табачные изделия. Депутат подчеркнул важность защиты молодежи от употребления вейпов, так как это может иметь негативные последствия для будущего деторождения.