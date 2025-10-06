Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:33

Решетников раскрыл, как высокие ставки повлияли на экономику России

Глава Минэкономразвития указал на постепенное замедление инфляции

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Высокие ставки повлияли на показатели предприятий и потенциал роста российской экономики, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Государственной думы по экономической политике. По его словам, в результате совместных усилий властей и Банка России фиксируется постепенное замедление инфляции, передает ТАСС.

Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть, напрямую повлияло и на потенциал роста экономики, — объяснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к существованию в условиях санкционного режима. Отвечая на вопрос о готовящемся 19-м пакете ограничений ЕС, представитель Кремля отметил, что реакция Москвы будет аналогичной ответным мерам на предыдущие 18 пакетов.

До этого стало известно, что правительство РФ выделило из резервного фонда более 10 млрд рублей на дополнительные выплаты пенсионерам и гражданам, ухаживающим за инвалидами. Материальную поддержку получат более 1,2 млн неработающих пенсионеров, чей доход не достигает величины прожиточного минимума.

инфляция
экономика
Максим Решетников
ставки
