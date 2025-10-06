Появились кадры из зала суда с улыбающимся экс-министром Абызовым

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве

Появилось видео из Тверского суда, где рассматривают ходатайство следствия об аресте бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве. На кадрах, которые передает корреспондент NEWS.ru, видно, что подсудимый пребывает в хорошем расположении духа и даже улыбается присутствующим журналистам.

Абызова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Бывший министр уже отбывает 12-летний срок за организацию преступного сообщества и хищение средств в размере 4 млрд рублей. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении Абызова возбудили новое уголовное дело. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Несмотря на то, что он уже находится в колонии строгого режима, следователи настояли на официальном аресте. Для проведения следственных действий Абызова этапировали в Москву, где он сейчас содержится в спецблоке 99/1 изолятора «Матросская Тишина».

До этого был наложен арест на имущество бывшего первого заместителя Росгвардии Виктора Стригунова. Общая сумма составила 25 млн рублей.