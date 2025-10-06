Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 17:55

Стало известно, признал ли осужденный экс-министр вину по новому делу

Осужденный экс-министр Абызов не признал вину по новому делу о мошенничестве

Михаил Абызов Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов в Тверском суде Москвы не признал вину по новому уголовному делу о мошенничестве в сфере государственных инвестиций, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, новые обвинения якобы беспочвенны и необоснованны, так как в результате инвестиций в РВК финансовые вложения в акции компании «оказались неликвидны».

Я, как и многие другие инвесторы, вкладывал деньги в «Алион». Какого-либо отношения к хищению средств компании РВК я не имел и не мог иметь, — отметил Абызов.

Ранее появилось видео из Тверского суда, где рассматривают ходатайство следствия об аресте Абызова по новому делу о мошенничестве. На кадрах видно, что подсудимый пребывает в хорошем расположении духа и даже улыбается.

Также главное военное следственное управление СК России сообщило, что на имущество бывшего первого заместителя Росгвардии Виктора Стригунова наложен арест в 25 млн рублей в рамках уголовного дела о взяточничестве. По данным ведомства, решение принято в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

