Стало известно, признал ли осужденный экс-министр вину по новому делу

Бывший министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов в Тверском суде Москвы не признал вину по новому уголовному делу о мошенничестве в сфере государственных инвестиций, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, новые обвинения якобы беспочвенны и необоснованны, так как в результате инвестиций в РВК финансовые вложения в акции компании «оказались неликвидны».

Я, как и многие другие инвесторы, вкладывал деньги в «Алион». Какого-либо отношения к хищению средств компании РВК я не имел и не мог иметь, — отметил Абызов.

Ранее появилось видео из Тверского суда, где рассматривают ходатайство следствия об аресте Абызова по новому делу о мошенничестве. На кадрах видно, что подсудимый пребывает в хорошем расположении духа и даже улыбается.

