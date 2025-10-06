Осужденный экс-министр попал под еще одну статью Осужденному на 12 лет экс-министру Абызову предъявили обвинение в мошенничестве

Новое уголовное дело возбудили в отношении бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова, уже осужденного на 12 лет колонии, сообщила судья Тверского суда Москвы во время заседания. Как передает корреспондент NEWS.ru, экс-чиновника обвинили в мошенничестве в сфере государственных инвестиций.

Ходатайство следствия мотивировано криминальной опасностью против собственности. Потерпевшей стороной по делу признан представитель акционеров Российской венчурной компании, — огласила судья материалы дела.

Следствие просит избрать в отношении экс-министра меру пресечения в виде ареста. Сам Абызов, которому предъявлено обвинение в мошенничестве, не признает вину по новому уголовному делу.

Ранее Останкинский суд Москвы взыскал 924 млн рублей с фигурантов дела о строительстве укреплений в Белгородской области по иску Генпрокуратуры к Стригунову, экс-вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину и связанным с ними лицам. Речь идет о злоупотреблениях при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.