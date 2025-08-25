Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 19:40

Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Трамп: Путин не хочет встречаться с Зеленским, так как он ему не нравится

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Annabelle Gordon — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот ему не нравится, заявил американский лидер Дональд Трамп во время в пресс-конференции в Овальном кабинете. Ее трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.

Потому что он [Зеленский] ему [Путину] не нравится, — предположил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что с прошлого понедельника регулярно разговаривает с Путиным. На пресс-конференции в Белом доме он рассказал, что одной из ключевых тем стал вопрос денуклеаризации, к которому планируется подключить и Китай. По словам Трампа, США обладают наибольшим арсеналом ядерного оружия, на втором месте находится Россия, а на третьем — Китай.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Такое заявление он сделал 25 августа во время подписания документов в Белом доме. По словам американского лидера, он настроен на эту встречу и допускает, что она состоится в будущем.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
«Я не хочу»: Трамп объяснил желание «избавиться» от Пентагона
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.