Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским Трамп: Путин не хочет встречаться с Зеленским, так как он ему не нравится

Российский президент Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот ему не нравится, заявил американский лидер Дональд Трамп во время в пресс-конференции в Овальном кабинете. Ее трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.

Потому что он [Зеленский] ему [Путину] не нравится, — предположил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что с прошлого понедельника регулярно разговаривает с Путиным. На пресс-конференции в Белом доме он рассказал, что одной из ключевых тем стал вопрос денуклеаризации, к которому планируется подключить и Китай. По словам Трампа, США обладают наибольшим арсеналом ядерного оружия, на втором месте находится Россия, а на третьем — Китай.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Такое заявление он сделал 25 августа во время подписания документов в Белом доме. По словам американского лидера, он настроен на эту встречу и допускает, что она состоится в будущем.