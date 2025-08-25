Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Семья Гуфа отказалась комментировать скандал с его участием в Калининграде

Рэпер Алексей Долматов (Guf) Рэпер Алексей Долматов (Guf) Фото: Евгений Одиноков /РИА Новости

Сестра рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Ольга Долматова отказалась отвечать на вопросы NEWS.ru о произошедшем инциденте с полицией перед концертом брата в Калининграде. Она сослалась на то, что адвокат исполнителя Сергей Жорин тоже не стал комментировать ситуацию. Гуф отказался проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя и наркотических средств в крови перед субботним концертом в Калининграде.

Если адвокат не отвечает на эти вопросы, то я тем более отвечать не буду, — заявила сестра рэпера.

Ранее бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай назвала недостоверной информацию об употреблении музыкантом наркотиков во время концерта в Калининграде. Она уточнила, что исполнитель ответственно подходит к организации и проведению выступлений во всех городах.

До этого в мировой суд Калининграда поступил административный материал о привлечении к ответственности Гуфа за отказ от медицинского освидетельствования. Согласно документам, есть основания полагать об увлечении музыканта запрещенными веществами.

