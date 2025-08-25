Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 21:17

Вуди Аллен попал в базу «Миротворца» после выступления в Москве

Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные, опубликованные на портале. Знаменитости приписывают публичные заявления в поддержку действий России.

Ранее стало известно, что национальный театр имени Марии Заньковецкой во Львове отменил мюзикл Аллена «Пули над Бродвеем». Причиной такого решения стало его участие в Московской неделе кино. Мюзикл должны были показать 28 и 29 августа.

До этого МИД Украины выступил с осуждением участия Вуди Аллена в Московской международной неделе кино, которая проходит в столице с 23 по 27 августа. В заявлении отмечается, что участие Аллена в мероприятии вызвало негативную реакцию Киева.

Сам режиссер признался, что испытывает особое отношение к российскому и советскому кинематографу. Аллен отметил, что всегда любил русское кино. По его словам, он с трепетом вспоминает встречу с Сергеем Бондарчуком. После нее он за один день посмотрел его семичасовый фильм «Война и мир».

