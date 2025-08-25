МИД Украины отреагировал на участие Аллена в Московской неделе кино

МИД Украины осудил участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино, сообщается на сайте ведомства. Мероприятие проходит в столице с 23 по 27 августа.

МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино, — говорится в сообщении.

Ранее Аллен признался во время своего выступления на Московской международной неделе кино, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.

Кроме того, Аллен заявил, что пока не планирует снимать фильмы в России. По его словам, предложений о совместной работе ему не поступало.

Также сообщалось, что американский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос принял участие в открытии Московской международной недели кино. Церемония прошла в кинотеатре «Художественный». Выйдя на сцену, он поприветствовал гостей церемонии на русском языке: «Добрый вечер». Дакаскос известен по фильмам «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3».