Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:01

МИД Украины отреагировал на участие Аллена в Московской неделе кино

МИД Украины осудил участие Аллена в Московской международной неделе кино

Вуди Аллен Вуди Аллен Фото: Armando Gallo/Arga Images/Global Look Press

МИД Украины осудил участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино, сообщается на сайте ведомства. Мероприятие проходит в столице с 23 по 27 августа.

МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино, — говорится в сообщении.

Ранее Аллен признался во время своего выступления на Московской международной неделе кино, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.

Кроме того, Аллен заявил, что пока не планирует снимать фильмы в России. По его словам, предложений о совместной работе ему не поступало.

Также сообщалось, что американский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос принял участие в открытии Московской международной недели кино. Церемония прошла в кинотеатре «Художественный». Выйдя на сцену, он поприветствовал гостей церемонии на русском языке: «Добрый вечер». Дакаскос известен по фильмам «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3».

Украина
США
режиссеры
Россия
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная задача, которую решает Россия под Днепром
В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне
Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото
В России начали продавать пиво из КНДР
Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя
Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы
Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке
В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ
Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества
Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной
Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус
Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж
ВСУ скинули дроном плюшевую игрушку с «сюрпризом»
В Армении отреагировали на новости о развороте сотен фур с фруктами для РФ
В аэропорту одного из городов на юге России ввели временные ограничения
В Британии раскрыли, из чего украинцы делают элементы для БПЛА
Раскрыто истинное отношение большинства украинцев к ТЦК
Генконсульство готовит запрос о пропавшем в Босфоре россиянине
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.