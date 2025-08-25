Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 18:49

Обнаружено массовое захоронение замученных пленников возрастом 6300 лет

Во Франции нашли 6300-летнюю могилу с останками жестоко замученных пленных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Франции археологи нашли могилу, в которой 6300 лет назад похоронили пленных, подвергшихся жестоким пыткам, передает Live Science. В ней лежат останки проигравших захватчиков.

Сотрудница Университета Вальядолида Тереза Фернандес-Креспо рассказала, что в период с 4300 по 4150 годы до нашей эры они совершили нападение на поселение, но его жители успешно отбили атаку. После победы проигравших подвергли жестоким пыткам. Им сломали ноги и отрезали руки в качестве трофеев. Затем их подвесили на глазах у многочисленной толпы. После этого неудавшихся захватчиков бросили в общую яму.

Тела павших защитников поселения были захоронены отдельно, в стороне от остальных. Фернандес-Креспо подчеркнула, что этот акт служил публичным спектаклем насилия, направленным на демонизацию пленных врагов в присутствии всей общины.

Ранее археологи Института археологии РАН нашли в Великом Новгороде свинцовую печать князя Ярослава Мудрого. Историки считают ее одной из древнейших русских печатей, использовавшейся для удостоверения документов.

