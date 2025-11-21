Археологи вскрыли древнеримский саркофаг, пролежавший в земле 1,7 тыс. лет В Венгрии вскрыли древний римский саркофаг возрастом 1,7 тыс. лет

Группа археологов из Венгрии вскрыла нетронутый римский саркофаг, пролежавший под землей около 1,7 тыс. лет, сообщает агентство Associated Press News. По его информации, находка принадлежит специалистам Будапештского исторического музея. Внутри саркофага они нашли полностью сохранный скелет молодой женщины.

Особенность находки в том, что это был герметично запечатанный саркофаг. Его не тревожили ранее, поэтому он остался неповрежденным, — отметила ведущий археолог раскопок Габриэлла Феньеш.

Помимо скелета, в саркофаге были найдены остатки одежды, расшитой золотом, и другие артефакты. Среди них два сохранившихся стеклянных сосуда, 140 монет, различные фигурки из бронзы, а также украшения из янтаря и костяная шпилька для волос.

