Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:59

Археологи вскрыли древнеримский саркофаг, пролежавший в земле 1,7 тыс. лет

В Венгрии вскрыли древний римский саркофаг возрастом 1,7 тыс. лет

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Группа археологов из Венгрии вскрыла нетронутый римский саркофаг, пролежавший под землей около 1,7 тыс. лет, сообщает агентство Associated Press News. По его информации, находка принадлежит специалистам Будапештского исторического музея. Внутри саркофага они нашли полностью сохранный скелет молодой женщины.

Особенность находки в том, что это был герметично запечатанный саркофаг. Его не тревожили ранее, поэтому он остался неповрежденным, — отметила ведущий археолог раскопок Габриэлла Феньеш.

Помимо скелета, в саркофаге были найдены остатки одежды, расшитой золотом, и другие артефакты. Среди них два сохранившихся стеклянных сосуда, 140 монет, различные фигурки из бронзы, а также украшения из янтаря и костяная шпилька для волос.

Ранее в Выборге рабочие нашли старинный кинжал при укреплении эскарпа на Северном валу. Предполагается, что оружие относится к XIX веку. Его форма указывает на его сходство с кавказскими кинжалами типа «кама». В настоящий момент артефакт находится на реставрации.

Венгрия
археологи
саркофаги
раскопки
музеи
Будапешт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
У семьи экс-начальника ИФНС в Ростове нашли имущество на 100 млн рублей
Житель Пензы получил четыре года за интимную переписку с девочкой
Глава РТС объяснил, как формируется статистика цен на бензин
Бомж с «Оскаром»: как живет Кевин Спейси после секс-скандала и «отмены»
В ГД оценили вероятность краха правительства Зеленского
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.