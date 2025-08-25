Переговоры Путина и Трампа на Аляске
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур

На Украине реализовали сотни тонн сельхозкультур из зоны отчуждения ЧАЭС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Житомирской области Украины правоохранители пресекли масштабную деятельность преступной группы, которая годами выращивала и продавала сельхозпродукцию на зараженных территориях Чернобыльской зоны отчуждения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны. В 2021 году председатель сельсовета в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование 1 790 гектаров земель в зоне радиоактивного загрязнения.

Фермерские хозяйства использовали эти участки для выращивания, сбора и продажи сельскохозяйственных культур, в том числе поставок на хлебокомбинаты. Позднее директор одного из предприятий создал организованную группу, в которую вошли руководитель другой компании и депутат поселкового совета. Преступники вырастили 365 тонн подсолнечника на самовольно занятых участках зоны отчуждения, которые затем вывезли за пределы зоны и реализовали на внутреннем рынке. Общая стоимость незаконно выращенной продукции превысила 6,6 млн гривен.

Ранее радиоактивная вода с британской ядерной базы, расположенной недалеко от Глазго, просочилась в морское озеро Лох-Лонг. По информации Шотландского агентства по охране окружающей среды, утечка произошла в связи с плохим обслуживанием труб, по которым циркулировала загрязненная тритием вода.

