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04 июля 2025 в 20:38

США предупредили Евросоюз о пошлинах в 17% на один вид продукции

США предупредили Евросоюз о введении пошлин в размере 17% на сельхозпродукцию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вашингтон пригрозил Евросоюзу введением пошлин в размере 17% на импортируемую из Европы сельскохозяйственную продукцию, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Поясняется, что США пошли на такой шаг перед намеченным на 9 июля завершением срока согласования торговой сделки между Соединенными Штатами и ЕС.

Как сообщает издание, 3 июля предупреждение было передано еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу в Вашингтоне. На следующий день оно поступило послам стран — членов Евросоюза.

В конце мая Трамп проинформировал, что решил перенести введение пошлин в размере 50% на импорт из стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля. Изначально он заявлял, что установит пошлины в размере 50% на импорт из стран ЕС с 1 июня.

Суд США по международной торговле 29 мая принял решение отменить ряд пошлин, введенных президентом. Согласно постановлению, республиканец превысил свои полномочия при введении данных торговых мер.

До этого сообщалось, что введенные Трампом тарифы не вызвали всплеска обещанных им иностранных инвестиций. Многие компании в ответ на ввод тарифов увеличивают цены. Владельцы предприятий по всей стране обеспокоены торговой войной Белого дома.

США
Евросоюз
пошлины
Дональд Трамп
сельхозпродукция
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