МИД обвинил Запад в блокировке экспорта сельхозпродукции из России

Страны Запада лицемерят, заявляя о неприкосновенности сферы продовольственной безопасности, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. По словам дипломата, на деле санкции продолжают мешать экспорту российских сельскохозяйственных товаров, сообщает ТАСС.

Когда я говорю о лицемерии в западных столицах, речь идет о том, что там делаются заявления, будто все, что связано с обеспечением продовольственной безопасности, священно и не подпадает под какие-либо санкции. На самом деле через наш рабочий диалог с ООН в течение ряда лет мы видели, что это не так, – отметил Вершинин.

Он напомнил, что по-прежнему не проходят транзакции, включая оплату и финансирование связанных с продовольствием сделок. Действуют запреты на страховку и перестрахование российских судов. Слова отличаются от дел, констатировал дипломат.

Политизировать вопросы продовольственной безопасности неправильно и недопустимо, — подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее Совет Европейского союза одобрил введение новых импортных тарифов на продукцию сельского хозяйства и отдельные виды удобрений из России и Белоруссии. Новые меры начали действовать с 1 июля, они касаются примерно 15% аграрного экспорта двух стран в ЕС.