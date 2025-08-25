В Британии тысячи наркоторговцев и насильников могут оказаться на свободе

В Британии тысячи наркоторговцев и насильников могут оказаться на свободе Британских преступников могут перестать сажать в тюрьмы из-за переполненности

Тысячи преступников в Великобритании смогут избежать заключения под стражу из-за переполненности местных тюрем, передает The Times. В сентябре соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента. Издание отмечает, что реформа призвана снизить нагрузку на исправительные учреждения.

Десятки тысяч преступников, включая сексуальных преступников, магазинных воров, наркоторговцев и жестоких головорезов, вообще избегут тюремного заключения, — сказано в материале.

Кроме того, власти начнут стимулировать британских судей не назначать тюремные сроки менее одного года. Из-за нового закона правонарушителей будут чаще направлять на общественные работы. Изменения затронут и тех, кто уже находится за решеткой: их будут раньше отпускать за хорошее поведение.

Ранее стало известно, что правительство России утвердило постановление о создании дополнительных мест в СИЗО. Документ предусматривает строительство 11 новых изоляторов на 11,23 тысячи мест, возведение 14 режимных корпусов на 3,42 тысячи мест, а также реконструкцию четырех корпусов и возведение 118 вспомогательных объектов. Финансирование программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» увеличено с 105 до 359,2 млрд рублей.