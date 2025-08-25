Переговоры Путина и Трампа на Аляске
У главы Центра противодействия коррупции Украины нашли дом в США

Глава Центра противодействия коррупции Украины не задекларировал дом в США

Виталий Шабунин Виталий Шабунин Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин не внес в декларацию информацию о недвижимости в США, передает издание Times of Ukraine. По данным журналистов, американский дом активиста оценивают более чем в $1 млн.

СМИ утверждает, что Шабунин купил недвижимость на средства, выделенные другими странами для помощи Киеву. За время работы организации через нее прошли как минимум $10 млн иностранной поддержки. Журналисты добавили, что органам предстоит узнать, сколько денег осело в карманах Шабунина.

Ранее стало известно о коррупционной схеме с участием окружения президента Украины Владимира Зеленского на $48 млн. Фигурант дела о переводах средств из страны в ОАЭ Андрей Гмырин в качестве соорганизатора преступной группы фигурирует в деле бывшего главы фонда госимущества страны Дмитрия Сенниченко.

Также представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине нет никакой реальной приближающейся борьбы с коррупцией. Так она прокомментировала митинги в украинских городах против закона Зеленского.

Украина
коррупция
США
декларации
