Террористка с иконой отправила код для детонации бомбы со второй попытки Террористка в Крыму отправила код для детонации бомбы со второй попытки

Задержанная при попытке совершить теракт у здания крымского ФСБ россиянка отправила код для детонации бомбы со второй попытки, но ее задержали на входе в здание, передает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. Задержанная в ходе допроса сообщила, что украинский куратор при этом был с ней в контакте по видеосвязи. По словам женщины, кроме силовиков рядом со зданием находились дети, которых привели в детский сад.

Куратор сказал отправить код. Я отправила и зашла на КПП. Там была плохая связь, и он не сработал. Я вышла. Куратор говорит, набирайте и отправляйте код повторно, — сообщила она.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Волгоградской области, которая доставила замаскированную под икону бомбу к зданию управления ведомства в Крыму. Оказалось, что украинские спецслужбы обманом вовлекли в террористическую деятельность 54-летнюю женщину.

До этого силовики задержали двух жителей Приморского края по подозрению в сотрудничестве с СБУ. В ФСБ России выяснили, что подозреваемые хотели собрать данные о военных объектах и передать их Украине.