28 октября 2025 в 14:06

Госдума приняла проект о наказании за склонение детей к терроризму

ГД приняла в первом чтении проект о наказании за склонение детей к диверсиям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности, сообщается на сайте парламента. Согласно документу, теперь за это можно получить пожизненное заключение.

В настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов. Для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры. Важно защитить граждан, и в первую очередь детей, от необдуманных поступков, — подчеркнул спикер ГД Вячеслав Володин.

Предлагается снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет за умышленные преступления диверсионно-террористического характера, если их общественная опасность очевидна для совершающего их лица. Кроме того, по преступлениям диверсионной направленности предлагается ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении, оно будет возможно только после фактического отбытия не менее 3/4 срока наказания.

Инициатива была внесена 419 депутатами, включая лидеров всех думских фракций и Володина. Соответствующие поправки планируется внести в Уголовный кодекс РФ.

Ранее в Саратове было завершено расследование дела 16-летнего подростка, входившего в контакт с террористической организацией и передававшего ей данные, угрожающие нацбезопасности России. Он связывался с запрещенной организацией через мессенджер. Преступление выявлено ФСБ. Подростку грозит до 12 лет тюрьмы и штраф.

Госдума
Россия
депутаты
террористы
