Россиянам рассказали о налоговых нормах, которые вступают в силу с ноября Депутат Чаплин: с ноября ФНС может взимать долги по налогам без обращения в суд

С 1 ноября Федеральная налоговая служба получит возможность взыскивать налоговые задолженности без обращения в суд, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, в силу также вступит обновленная форма статистической отчетности.

С 1 ноября ФНС получает право во внесудебном порядке взыскивать задолженность по налогам, сборам и страховым взносам с физических лиц. Это касается тех долгов, которые гражданин исчислил самостоятельно, например, налог на доходы по декларации 3-НДФЛ. Если же долг возник по решению инспекции, то для применения внесудебного порядка необходимо отсутствие возражений со стороны самого гражданина, — высказался Чаплин.

Он отметил, что все документы будут приходить в унифицированном формате. По словам Чаплина, каждый документ будет включать QR-код для быстрой оплаты и идентификации, а также конкретный срок выполнения и ссылку на пояснительный ресурс. Эти меры, объяснил депутат, направлены на упрощение жизни граждан и повышение прозрачности.

Не остались без внимания и другие законодательные инициативы. Денежные средства, поступающие на специальный залоговый счет в качестве предоплаты за недвижимость, теперь признаются объектом обложения налогом на добавленную стоимость. Кроме того, с ноября вводится обязательная маркировка растительных масел. Для всех участников оборота этой продукции становится обязательной передача в систему «Честный ЗНАК» сведений о розничной продаже через онлайн-кассы. Это важный шаг в борьбе за качество, — добавил Чаплин.

Он заключил, что с отчета за октябрь 2025 года теперь будет действовать обновленная форма № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям». По словам парламентария, эта мера направлена на упорядочивание процедур и совершенствование контрольных механизмов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что с 1 ноября граждане России смогут требовать от Федеральной налоговой службы возврата средств и процентов за неточное списание долга. Подать заявление можно через МФЦ или по почте.