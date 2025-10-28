Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:30

В Госдуме объяснили, как резервисты будут получать зарплату и оружие

Картаполов: резервисты сохранят зарплату и получат оружие во время сборов

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Резервисты при призыве на сборы получают среднюю зарплату по месту основной работы и денежное довольствие по воинскому званию, рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, на время сборов они также становятся полноправными военнослужащими и несут ответственность за выданное оружие, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается сохранения заработной платы в среднем. У нас на основании уже действующего законодательства при призыве любого резервиста на сборы ему выплачивается средняя заработная плата по месту предыдущей работы. А в период прохождения сборов он получает денежное довольствие, исходя из своего воинского звания и занимаемой должности, — сказал Картаполов.

Депутат добавил, что при призыве на военные сборы резервисты получают оружие, расписываются за него и используют его для выполнения задач. В случае утраты или нарушения правил они несут такую же ответственность, как любой военнослужащий.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий проводить призывные мероприятия в течение всего года. Медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий теперь могут проходить в любое время, в то время как сам призыв на военную службу сохраняется в традиционные весенний и осенний периоды.

