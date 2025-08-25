В Венгрии раскрыли, на сколько хватит запасов газа страны в зимний период

Венгерские газохранилища заполнены более чем на 60%, что обеспечит страну энергоресурсами практически на весь зимний период, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, текущих запасов достаточно для обеспечения 82 дней потребления в холодное время года, передает РИА Новости.

Наши газохранилища заполнены на 64% <...> Если считать по потреблению всей страны, этого хватит на 82 зимних дня, — сказал Гуйяш.

Также представитель правительства привел отдельные расчеты для бытового сектора. Он уточнил, что если учитывать исключительно потребление домохозяйств, то имеющихся запасов природного газа хватило бы на значительно более длительный срок.

Ранее Гуйяш заявил, что Украина недостойна быть в составе Евросоюза. По его словам, для страны-члена ЕС неприемлемо ставить под угрозу энергобезопасность других государств сообщества путем атак на газо- и нефтепроводы. Гуйяш призвал Украину прекратить удары по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» и напомнил, что Будапешт является важным поставщиком электроэнергии для Киева.