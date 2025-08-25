Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:12

В одной из европейских стран выступили против членства Украины в ЕС

Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш: Киев недостоин быть в составе Евросоюза

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина недостойна быть в составе Евросоюза, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, которые приводит ТАСС, для страны — члена ЕС неприемлемо ставить под угрозу энергобезопасность других государств сообщества путем атак на газо- и нефтепроводы. Гуйяш призвал Украину прекратить удары по инфраструктуре «Дружбы» и напомнил, что Будапешт является важным поставщиком электроэнергии для Киева.

Статус члена ЕС неприемлем для страны, которая хочет поставить под угрозу энергетическую безопасность государств сообщества, — сказал Гуйяш.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» посягательством на суверенитет страны. Он также призвал Зеленского прекратить удары по нефтяной магистрали.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар при этом отметил, что Киев рискует остаться без дизеля Братиславы. Дипломат добавил, что Украина также вредит своим интересам.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов заявил, что Венгрия будет решать проблему с хамством президента Украины Владимира Зеленского и его офиса через США. Эксперт напомнил, что Киев позволяет грубые высказывания в адрес тех государств, от которых он менее всего зависит.

Венгрия
Украина
Евросоюз
газопроводы
атаки
