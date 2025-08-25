Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку Клингбайль: Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Германии

Германия продолжит оказывать Украине поддержку без колебаний, заявил по приезде в Киев вице-канцлер и федеральный министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. По его словам, Германия остается вторым в мире и крупнейшим европейским сторонником Украины, сообщает «РБК-Украина».

[Президент России Владимир] Путин не должен иметь никаких иллюзий, что наша поддержка Украины может поколебаться, — сказал Клингбайль.

Ранее он назвал обсуждение возможной отправки военнослужащих Германии на Украину несвоевременным. Клингбайль добавил, что данный вопрос неактуален в текущей политической повестке. Прежде, по его словам, необходимо дождаться перспектив достижения мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Приоритетом для Европы должно стать создание эффективной системы безопасности для Киева, основой которой окажется мощная национальная армия, уточнил политик.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции 43 государства направили Украине военную помощь. Германия оказалась на втором месте в списке «доноров», отправив около 100 танков Leopard 1A5 и 18 танков Leopard 2. В дополнение к этому были переданы бронированные ремонтно-эвакуационные машины типа Bergepanzer.