Два человека пострадали при возгорании на Туапсинском НПЗ

Два человека пострадали при пожаре на Туапсинском НПЗ после падения обломков БПЛА ВСУ, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Там отметили, что раненых госпитализировали, пожар оперативно потушили.

Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что обломки беспилотников упали на территорию частного дома в селе Дедеркой. Там также вспыхнул пожар, его быстро ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи из-за угрозы атак украинских беспилотников задержали и отменили 87 рейсов. Полностью отменили 45 рейсов, вылет еще около четырех десятков самолетов был задержан. Всего за ночь над Краснодарским краем сбили 11 летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, 62 — над всей акваторией Черного моря.

До этого сообщалось, что в ночь на 6 октября атакам БПЛА подверглись 15 регионов России. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 251 дрон противника. Большая часть из них была сбита в Курской и Белгородской областях.