Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 09:46

Два человека пострадали при возгорании на Туапсинском НПЗ

Два человека пострадали при пожаре на Туапсинском НПЗ после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали при пожаре на Туапсинском НПЗ после падения обломков БПЛА ВСУ, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Там отметили, что раненых госпитализировали, пожар оперативно потушили.

Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что обломки беспилотников упали на территорию частного дома в селе Дедеркой. Там также вспыхнул пожар, его быстро ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи из-за угрозы атак украинских беспилотников задержали и отменили 87 рейсов. Полностью отменили 45 рейсов, вылет еще около четырех десятков самолетов был задержан. Всего за ночь над Краснодарским краем сбили 11 летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, 62 — над всей акваторией Черного моря.

До этого сообщалось, что в ночь на 6 октября атакам БПЛА подверглись 15 регионов России. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 251 дрон противника. Большая часть из них была сбита в Курской и Белгородской областях.

Россия
Краснодарский край
оперштабы
НПЗ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-советник Пентагона предупредил о риске войны между США и Россией
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
На Западе раскрыли подробности об оружии ВСУ для ударов вглубь России
Назван предполагаемый преемник Кука на посту гендиректора Apple
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.