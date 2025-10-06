Канада может сократить закупку F-35 из-за тарифной политики США

Канада пока подтвердила закупку лишь 16 из 88 истребителей F-35, предусмотренных ранее контрактом с США, сообщает СВС со ссылкой на статс-секретаря по военным закупкам канадского правительства Стивена Фюра. Решение о дальнейшей реализации программы находится на рассмотрении правительства, которое изучает возможные альтернативы американским самолетам. Причиной стала тарифная политика США.

По словам чиновника, Оттава уже имеет юридические обязательства по закупке первой партии из 16 самолетов, которые находятся на разных стадиях производства. Вопрос о дальнейшем исполнении контракта на все 88 машин пока решается.

Я не думаю, что мы движемся в этом направлении. Но решение будет, и мы примем его, когда будем готовы, — заявил Фюр в ответ на вопрос о возможном выходе из контракта после получения 16 самолетов.

В марте премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя тарифную политику США, отметил, что правительство может пересмотреть объем закупок F-35, поскольку «существуют альтернативы этим самолетам». Он поручил Министерству обороны оценить контракт с Lockheed Martin, а по данным издания The Globe and Mail, Оттава рассматривает вариант приобретения шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Ранее от приобретения американских истребителей F-35 отказалось испанское правительство, пересмотрев планы по обновлению военной авиации. Решение связано с ограничениями оборонного бюджета. В 2023 году на закупку новых боевых самолетов было выделено €6,25 млрд (573 млрд рублей). Однако распределение дополнительных оборонных расходов на 2025 год сделало невозможным финансирование этой сделки. Изменения в бюджетных приоритетах вынудили Мадрид пересмотреть программу перевооружения ВВС.