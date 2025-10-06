Пивной трюк, который сделает мясо невероятным! Чехи знают толк

Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 09:43

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вепрово колено — это традиционное чешское блюдо, которое сочетает в себе сочное свиное мясо и хрустящую корочку. Для приготовления берут около 1,5 килограмма свиного колена с кожей, тщательно промывают и обсушивают. Мясо натирают смесью из двух чайных ложек соли, одной чайной ложки черного перца и половины чайной ложки молотого тмина, чтобы придать характерный аромат и вкус.

Для дополнительного аромата в блюдо добавляют три зубчика чеснока, нарезанных мелко, и одну среднюю луковицу, нарезанную полукольцами. Иногда добавляют 150 миллилитров пива или воды, чтобы мясо оставалось сочным при запекании. Перед запеканием вепрово колено оставляют мариноваться минимум на два часа, чтобы специи и чеснок проникли в мясо.

Процесс приготовления простой: колено запекают при 180 градусах около двух часов, периодически поливая выделяющимся соком, чтобы корочка стала золотистой и хрустящей, а мясо внутри оставалось мягким и сочным. После запекания вепрово колено подают целиком или нарезанным на порционные куски с гарниром из квашеной капусты или картофеля.

Попробуйте приготовить вепрово колено дома и окунитесь в атмосферу чешской кухни. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина, праздничного стола или встреч с друзьями, впечатляя насыщенным вкусом и ароматом специй.

