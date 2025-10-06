Почему эту чешскую закуску из сосисок запрещали в СССР? Узнайте первыми!

Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 09:44

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утопенцы — это популярная чешская закуска, которая сочетает в себе нежную колбасу и острый маринад. Для приготовления берут около 500 граммов полукопченой колбасы, нарезают ее на кусочки длиной 5–6 сантиметров, чтобы каждый кусок пропитывался маринадом. В маринад добавляют одну большую луковицу, нарезанную тонкими кольцами, три зубчика чеснока, измельченного ножом, и один крупный свежий огурец, нарезанный полосками для свежести.

Заправку готовят из 250 миллилитров воды, 100 миллилитров уксуса, двух столовых ложек сахара и чайной ложки соли. Добавляют пару лавровых листов и несколько горошин черного перца для аромата. Иногда в маринад кладут щепотку горчицы, чтобы придать закуске легкую остроту. Кусочки колбасы заливают подготовленным маринадом, перемешивают с луком и оставляют на сутки в холодильнике, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами.

Процесс приготовления утопенцев простой: после настаивания закуска готова к подаче. Утопенцы идеально подходят для праздничного стола, встреч с друзьями или как дополнение к пиву, сочетая в себе пикантность, аромат специй и сочность колбасы.

Попробуйте приготовить утопенцы дома и почувствуйте настоящую атмосферу чешской кухни.

Ранее мы рассказали, как приготовить гаспачо.

национальная кухня
закуски
колбасы
сосиски
Анна Скворцова
А. Скворцова
