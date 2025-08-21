«Слишком рано»: в ФРГ оценили идею отправить военных на Украину Вице-канцлер Германии Клингбайль: отправлять военных ФРГ на Украину еще рано

Обсуждение возможной отправки военнослужащих Германии на Украину является несвоевременным, заявил вице-канцлер и министр финансов страны Ларс Клингбайль. В эфире телеканала Sat.1 он добавил, что данный вопрос неактуален в текущей политической повестке.

Сейчас еще слишком рано давать такие ответы. Прежде всего, для этого нужна сильная украинская армия. А потом посмотрим, что еще можно сделать. Но будут ли это военные ФРГ или нет, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня, — указал Клингбайль.

Он уточнил, что прежде необходимо дождаться перспектив достижения мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Приоритетом для Европы должно стать создание эффективной системы безопасности для Киева, основой которой окажется мощная национальная армия. Только после этого, как отметил вице-канцлер, можно обсуждать дополнительные меры поддержки, характер которых пока остается неопределенным.

Заявление Клингбайля перекликается с недавними словами канцлера Фридриха Мерца. Он оставил этот вопрос открытым.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции 43 государства направили Украине военную помощь. Германия оказалась на втором месте в списке «доноров», отправив около 100 танков Leopard 1A5 и 18 танков Leopard 2. В дополнение к этому были переданы бронированные ремонтно-эвакуационные машины типа Bergepanzer.