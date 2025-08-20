Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 16:23

Раскрыт список стран, поставлявших оружие Украине

Mash: за последние три года 43 страны направляли оружие и боеприпасы Украине

Фото: U.S. Air Force

С начала специальной военной операции 43 страны отправили Украине оружие и боеприпасы, передает Telegram-канал Mash. Среди них — Израиль и Грузия. База данных Генштаба ВСУ была взломана российскими хакерами.

Список стран, участвовавших в поставках, включает государства-члены Европейского союза, а также Албанию, Исландию, Македонию, Черногорию, Норвегию, США, Австралию, Канаду, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию, Турцию и Израиль. Кроме того, упоминается самопровозглашенная республика Косово, также принявшая участие в отправке вооружений.

По информации от Mash, США стали главным источником финансовой поддержки для Украины. С 2022 года они предоставили Вооруженным силам Украины около 360 танков, 630 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, способных поражать цели на большом расстоянии.

На втором месте оказалась Германия, направив в Украину около 100 танков Leopard 1A5 и 18 танков Leopard 2. Также были переданы несколько бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует приобрести у США пакет вооружений на $90 млрд, что сопоставимо с общей военной помощью от Вашингтона с начала конфликта. С февраля 2022 года Украина получила $128 млрд помощи от США, из которых $70,6 млрд были направлены на военные цели.

Украина
поставки оружия
хакеры
боеприпасы
