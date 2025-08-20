Украина планирует закупить у США рекордное количество оружия Украина планирует закупить у США больше оружия, чем она получила с начала СВО

Пакет вооружений на сумму $90 млрд, который планирует закупить у США президент Украины Владимир Зеленский, по стоимости сопоставим со всей военной помощью, полученной Киевом от Вашингтона с начала конфликта, о чем свидетельствуют данные о распределении американской и европейской поддержки. Таким образом, общая поддержка со стороны США и ЕС составила $140,2 млрд, что почти совпадает с объемом нового пакета, который намерен приобрести Киев.

Согласно информации бюджетного управления Конгресса США, с февраля 2022 года Украина получила $128 млрд помощи, из которых $70,6 млрд пришлось на военные цели, включая не только поставки оружия, но и подготовку личного состава, логистику и разведку. Для сравнения, Евросоюз за тот же период направил на военную помощь Киеву $69,6 млрд, включая $7,1 млрд по линии программы European Peace Facility и $62,5 млрд — через национальные инициативы стран-членов.

Ранее Зеленский заявил, что поставки американского оружия, финансируемые Европой, могут стать частью гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул необходимость вооружения для защиты страны.