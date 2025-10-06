В Иране деноминируют сразу четыре нуля в валюте Парламент Ирана утвердил законопроект о деноминации валюты на четыре нуля

Парламент Ирана одобрил закон о деноминации национальной валюты, предусматривающий удаление четырех нулей с банкнот, сообщает иранское агентство IRNA. Согласно проекту, банкнота номиналом 10 000 риалов превратится в один риал, а один новый риал будет равен 100 керанам. Центральный банк Ирана будет отвечать за установление обменных курсов иностранных валют и проведение валютных операций в соответствии с новой денежной системой.

Представители Исламской консультативной ассамблеи одобрили удаление четырех нулей из национальной валюты в законопроекте о внесении поправок в денежно-кредитное и банковское законодательство страны, — говорится в материале.

Для перехода на обновленную валюту предусмотрен трехлетний переходный период, в течение которого будут одновременно находиться в обороте как старые, так и новые денежные знаки. План деноминации, направленный на упрощение финансовых операций и бухгалтерского учета, обсуждался в стране на протяжении многих лет на фоне сохраняющейся высокой инфляции и значительного обесценивания риала.

Ранее сообщалось, что совет Европейского союза частично восстановил санкции в отношении Ирана. Такое решение принято вслед за аналогичными действиями стран «Евротройки», в число которых входят Великобритания, Германия и Франция. Ограничения касаются деятельности Ирана по распространению ядерного оружия.