Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 09:44

Нашлись последние свидетели похода семьи Усольцевых перед исчезновением

СК: две туристки видели пропавшую семью на пути к горе Буратинка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Партизанском районе Красноярского края следователи выяснили, что две женщины-туристки видели семью Усольцевых перед их исчезновением на подходе к горе, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По их словам, семья была в полном порядке, передает ТАСС.

Достоверно следователями установлено, что на подходе к горе семью туристов видели женщины-туристки. Они установлены и допрошены. По их словам, с семьей все было в порядке, — поделились информацией в СК.

28 сентября супруги Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью отправились в поход в урочище «Буратинка», расположенное в районе поселка Кутурчин. С тех пор они перестали выходить на связь, их местоположение неизвестно. Сотрудники полиции, МЧС и местные жители активно участвуют в поисках семьи. На 6 октября поисково-спасательная группа увеличилась до 356 человек и 47 единиц техники.

Ранее сообщалось, что шансы найти живыми пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае малы из-за холодов. Ночью температура опускается до минус пяти градусов, выпал снег. Поиски ведут оперативники и спасатели, они обследовали около 130 кв. км тайги, но пока безуспешно.

Красноярский край
пропажи
поиски
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-советник Пентагона предупредил о риске войны между США и Россией
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
На Западе раскрыли подробности об оружии ВСУ для ударов вглубь России
Назван предполагаемый преемник Кука на посту гендиректора Apple
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.