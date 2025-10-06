Нашлись последние свидетели похода семьи Усольцевых перед исчезновением СК: две туристки видели пропавшую семью на пути к горе Буратинка

В Партизанском районе Красноярского края следователи выяснили, что две женщины-туристки видели семью Усольцевых перед их исчезновением на подходе к горе, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По их словам, семья была в полном порядке, передает ТАСС.

Достоверно следователями установлено, что на подходе к горе семью туристов видели женщины-туристки. Они установлены и допрошены. По их словам, с семьей все было в порядке, — поделились информацией в СК.

28 сентября супруги Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью отправились в поход в урочище «Буратинка», расположенное в районе поселка Кутурчин. С тех пор они перестали выходить на связь, их местоположение неизвестно. Сотрудники полиции, МЧС и местные жители активно участвуют в поисках семьи. На 6 октября поисково-спасательная группа увеличилась до 356 человек и 47 единиц техники.

Ранее сообщалось, что шансы найти живыми пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае малы из-за холодов. Ночью температура опускается до минус пяти градусов, выпал снег. Поиски ведут оперативники и спасатели, они обследовали около 130 кв. км тайги, но пока безуспешно.