Российскому теннисисту посоветовали сходить к психологу

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву нужна психологическая помощь, заявил экс первая ракетка мира и победитель шести турниров Большого шлема Борис Беккер на своей странице в соцсети Х. После проигрыша россиянин разбил свою ракетку.

Назовем это публичной истерикой. Я думаю, ему нужна профессиональная помощь, — написал Беккер.

Ранее Медведев проиграл в первом круге Открытого чемпионата США. На эмоциях спортсмен вдребезги разбил свою ракетку. Россиянин уступил Бенжамену Бонзи из Франции. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу француза.

Как считает чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский, причина неудач Даниила Медведева кроется в слабой физике и плотности ударов теннисиста. По его словам, у россиянина также есть ментальные проблемы.

29-летний Медведев занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.