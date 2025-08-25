Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:51

Инфекционист назвал частую ошибку при мытье рук

Врач Датта: после мытья рук важно тщательно вытирать пространство между пальцами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После мытья рук важно тщательно вытирать пространство между пальцами одноразовым бумажным полотенцем, заявил изданию 20minutos инфекционист Рупак Датта. Он отметил, что на коже высокая плотность бактерий, а влага является причиной распространения патогенов.

Врач также пояснил, что руки во время мытья нужно намочить теплой водой, нанести мыло и вспенить его. Датта подчеркнул, что ладони надо потирать не менее 20 секунд. При этом важно хорошо промыть тыльную сторону рук, а также пространство между пальцами и под ногтями.

Ранее сообщалось, что путешественникам рекомендуется своевременно мыть руки и пользоваться влажными салфетками в аэропортах. Дело в том, что пластиковые контейнеры для досмотра багажа могут быть источником опасных бактерий, включая кишечную палочку.

Согласно исследованиям, поверхности в аэропортах — прилавки, платежные терминалы, дверные ручки и питьевые фонтанчики — часто загрязнены бактериями. При этом туалеты, которые регулярно дезинфицируют, могут быть даже чище регистрационных стоек, поскольку они менее многолюдны.

руки
инфекционисты
ошибки
пальцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вернулась, чтобы умереть рядом с мужем: история альпинистки Наговицыной
Кустурица рассказал о переменах в кинематографе
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.