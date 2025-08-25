Инфекционист назвал частую ошибку при мытье рук

После мытья рук важно тщательно вытирать пространство между пальцами одноразовым бумажным полотенцем, заявил изданию 20minutos инфекционист Рупак Датта. Он отметил, что на коже высокая плотность бактерий, а влага является причиной распространения патогенов.

Врач также пояснил, что руки во время мытья нужно намочить теплой водой, нанести мыло и вспенить его. Датта подчеркнул, что ладони надо потирать не менее 20 секунд. При этом важно хорошо промыть тыльную сторону рук, а также пространство между пальцами и под ногтями.

Ранее сообщалось, что путешественникам рекомендуется своевременно мыть руки и пользоваться влажными салфетками в аэропортах. Дело в том, что пластиковые контейнеры для досмотра багажа могут быть источником опасных бактерий, включая кишечную палочку.

Согласно исследованиям, поверхности в аэропортах — прилавки, платежные терминалы, дверные ручки и питьевые фонтанчики — часто загрязнены бактериями. При этом туалеты, которые регулярно дезинфицируют, могут быть даже чище регистрационных стоек, поскольку они менее многолюдны.