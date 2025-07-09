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09 июля 2025 в 11:15

Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту

Independent: в аэропорту следует мыть руки и пользоваться влажными салфетками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Путешественникам рекомендуется своевременно мыть руки и пользоваться влажными салфетками в аэропортах, пишет Мойка78 со ссылкой на Independent. Дело в том, что пластиковые контейнеры для досмотра багажа могут быть источником опасных бактерий, включая кишечную палочку.

Согласно исследованиям, поверхности в аэропортах — прилавки, платежные терминалы, дверные ручки и питьевые фонтанчики — часто загрязнены бактериями, сообщило издание. Туалеты, которые регулярно дезинфицируют, могут быть даже чище регистрационных стоек, поскольку они менее многолюдны.

Помимо мытья рук и использования дезинфицирующих средств, в аэропорту можно носить защитные маски. Их нетканый материал действует как фильтр, задерживая часть патогенов при вдохе и выдохе. Кроме того, маска предотвращает контакт рук с лицом, уменьшая риск заражения через слизистые. Вдобавок к этому, туристам в аэропортах рекомендуется соблюдать дистанцию, избегать скопления людей и по возможности приезжать в непиковые часы.

Ранее врач Александр Умнов заявил, что дети должны мыть руки и лицо после купания в водоемах, чтобы не заразиться ротавирусной инфекцией. Он объяснил, что дети младшего возраста находятся в группе риска из-за активного контакта с водой.

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