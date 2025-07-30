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30 июля 2025 в 07:05

«Не прикладывайте лед»: врач раскрыл алгоритм действий при ожоге кипятком

Терапевт Видяскин: при ожоге кипятком надо охладить участок кожи холодной водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При ожоге кипятком важно немедленно удалить источник горячей жидкости и охладить поврежденный участок кожи холодной проточной водой в течение 10–20 минут, заявил NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. По его словам, это поможет снизить температуру тканей и предотвратить дальнейшее повреждение кожи.

При ожоге кипятком первым делом удалите его источник. Затем немедленно начните охлаждать ожог холодной проточной водой в течение 10–20 минут. Это поможет уменьшить температуру тканей и остановить продолжительное воздействие тепла. Не прикладывайте лед, так как он может усугубить повреждение кожи. Если ожог затронул одежду, аккуратно удалите ее, чтобы избежать дальнейшего прилипания горячей ткани к коже, — пояснил Видяскин.

Также он отметил, что важно не использовать народные средства, такие как масла, сметана или жирные мази, поскольку они нарушают теплообмен и замедляют заживление. По его словам, в случае появления пузырей их нельзя вскрывать — это увеличивает риск инфицирования.

При ожоге кипятком не наносите масла, масляные кремы, мази на основе жира, сметану. Это может ухудшить ситуацию, создавая барьер для теплообмена и естественного охлаждения. Если появились пузыри после охлаждения, не вскрывайте их, так как это может увеличить риск инфекции. После охлаждения накройте ожог чистой марлей или салфеткой, чтобы предотвратить заражение. Если ожог охватил большую площадь или находится на лице, груди, шее, руках, ногах или в паху, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь, — резюмировал Видяскин.

Ранее дерматолог Наталья Михайлова заявила, что интенсивный загар, как и частое нахождение под прямыми солнечными лучами, грозит развитием меланомы. Она предупредила, что это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей.

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