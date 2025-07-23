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23 июля 2025 в 10:14

Дерматолог предупредила о смертельной опасности загара

Дерматолог Михайлова заявила, что интенсивный загар грозит развитием меланомы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Интенсивный загар, как и частое нахождение под прямыми солнечными лучами, грозят развитием меланомы, заявила MIR24.TV дерматолог Наталья Михайлова. Она предупредила, что это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей.

У людей, злоупотребляющих загаром, также нередко развивается солнечный кератоз, отметила Михайлова. Помимо этого, частыми последствиями чрезмерного ультрафиолетового воздействия становятся базалиома и плоскоклеточный рак кожи.

Длительное пребывание на солнце разрушает структуру кожи: она грубеет, становится сухой, теряет ровный тон, покрывается морщинами и сосудистыми сеточками. Нередко возникают фотодерматозы, а также солнечная аллергия, добавила врач.

Врач Екатерина Гузман ранее посоветовала правильно подобрать SPF-крем, учитывая тип кожи, чтобы получить ровный загар и избежать солнечных ожогов. Кожа бывает сухой, жирной и чувствительной, напомнила эксперт.

загар
опухоли
меланомы
дерматологи
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