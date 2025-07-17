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17 июля 2025 в 13:28

Врач дала советы, как правильно подобрать солнцезащитный крем

Врач Гузман посоветовала выбирать SPF-крем с учетом типа кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы получить ровный загар и избежать солнечных ожогов, важно правильно подобрать SPF-крем, учитывая тип кожи, заявила телеканалу «Краснодар» врач Екатерина Гузман. Она бывает сухой, жирной и чувствительной, напомнила эксперт.

Избегайте пребывания на улице в период с 11:00 до 16:00. В это время солнце наиболее активно и опаснее всего для кожи. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Наносите крем на все открытые участки кожи за 20-30 минут до выхода и повторяйте нанесение каждые два часа, а также после купания, — посоветовала Гузман.

Врач уточнила, чем выше значение SPF на упаковке крема, тем эффективнее защита от солнца. При покупке также важно обращать внимание на пометку Broad Spectrum. Она гарантирует защиту не только от UVB, но и от UVA-лучей, проникающих глубоко в кожу. Для купания следует отдельно купить водостойкий крем.

Косметолог Ольга Савиных ранее заявила, что летом рекомендуется наносить на лицо и тело средства с физическими фотофильтрами — диоксидом титана и оксидом цинка. Она предупредила, что в этот период ультрафиолетовое излучение становится главной опасностью для кожи.

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