Косметолог раскрыла, как правильно ухаживать за кожей летом Косметолог Савиных призвала выбирать средства с фотофильтрами для кожи летом

Летом рекомендуется наносить на лицо и тело средства с физическими фотофильтрами — диоксидом титана и оксидом цинка, заявила «Радио 1» врач-косметолог Ольга Савиных. Она предупредила, что в этот период ультрафиолетовое излучение становится главной опасностью для кожи.

Не нужно сильно разбираться в составах, достаточно просто перевернуть тюбик со средством и поискать один из этих двух компонентов. Они будут защищать более надежно. Особенно это касается людей, склонных к гиперпигментации, — пояснила Савиных.

Для защиты от ультрафиолета врач также посоветовала наносить на лицо SPF средства за 15−20 минут до выхода на улицу. Важно распределить их по зонам лба висков и щек. Людям с жирной кожей и высыпаниями не стоит забывать об эмульсиях, пенках и гелях, добавила эксперт.

Ранее косметолог Наталья Рябинова посоветовала ежедневно применять уходовую косметику без спирта, но с салициловой кислотой, серой и цинком для борьбы с угрями. По ее словам, эти компоненты убирают воспаление и способствуют регенерации кожи.