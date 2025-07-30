Росавиация приняла жесткое решение по авиакомпании разбившегося Ан-24

В России аннулировали сертификат иркутской авиакомпании «Ангара», позволявший проводить техническое обслуживание самолетов и их компонентов, сообщила пресс-служба Росавиации. Решение было принято после внеплановой проверки ведомства совместно с Ространснадзором.

Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара», разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов. Решение принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что при проверке «Ангары» было выявлено множество нарушений. К примеру, компания оформляла документы об успешных работах без их фактического выполнения, необходимые инструменты и оборудование не использовались. К тому же после проверки «Ангара» не предоставила доказательств того, что подобные риски в будущем отсутствуют.

В связи с этим Росавиация полностью аннулировала сертификат, позволявший компании ремонтировать воздушные суда. Теперь «Ангара» может обслуживать свой воздушный флот только у сторонних организаций, которые имеют соответствующее разрешение.

Утром 24 июля на пути из Благовещенска в Тынду разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.