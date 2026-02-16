Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 17:25

Рейс в Малагу развернулся в небе из-за грызуна-безбилетника

Самолет SAS экстренно вернулся в Стокгольм из-за мыши на борту

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press
Рейс авиакомпании SAS Scandinavian Airlines, следовавший из Стокгольма в Малагу, был прерван из-за мыши , сообщает шведское издание Paddle Your Own Kanoo. Инцидент произошел, когда лайнер находился на высоте 11,2 тысячи метров над Бельгией. Спустя полтора часа после взлета пассажиры заметили маленькую «безбилетницу».

После приземления в Стокгольме инженеры приступили к детальному осмотру воздушного судна, проверяя целостность проводки и узлов коммуникаций, которые могли пострадать из-за грызуна. Лайнер был временно выведен из эксплуатации до завершения всех проверок. Безопасность полета в таких случаях ставится в приоритет, так как даже одна мышь способна вызвать серьезные технические неисправности на борту.

Для перевозчика SAS это уже второй подобный случай за последнее время: в сентябре 2024 года самолет этой компании, летевший из Осло, совершил вынужденную посадку после того, как мышь выпрыгнула из подноса с едой прямо на глазах у пассажиров.

Ранее два пассажира авиакомпании Jet2 подрались на борту самолета во время рейса из Турции из-за расистского высказывания. Пилотам пришлось экстренно посадить лайнер в Брюсселе. Обоих дебоширов передали в руки полиции. Лоукостер также пожизненно запретил им покупать билеты на свои рейсы.

