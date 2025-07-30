Налог на сдачу квартиры: правила 2025 года, как платить и как уменьшить

Налог на сдачу квартиры: правила 2025 года, как платить и как уменьшить

Сдача недвижимости — популярный способ получения дохода. Но к нему прилагается и обязанность — своевременно платить налог на сдачу квартиры. Недавно в стране заработала прогрессивная шкала ставок для физических лиц и появилось больше вариантов легализации этого дохода. Разберемся, что нужно знать, чтобы не попасть впросак: сколько платить, как затем отчитаться и каким образом легально уменьшить налоговую нагрузку.

Сколько нужно платить за сдачу жилья?

Первым делом разберемся, сколько придется платить. Налог на аренду квартиры может рассчитываться по-разному.

Если вы сдаете квартиру как физическое лицо — налог считается через декларацию 3‑НДФЛ. Доходы облагаются по прогрессивной шкале:

до 2,4 млн руб. в год — 13%;

2,4–5 млн руб. — 15%;

5–20 млн руб. — 18%;

20–50 млн руб. — 20%;

свыше 50 млн руб. — 22%.

То есть если ваш доход со сдачи квартиры в аренду в 2025 году составляет менее 2,4 млн рублей, то ставка налога фиксированная — 13%. Но если превысили эту отметку — вероятность платить больше возрастает. Это ключевое отличие 2025 года.

Статус индивидуального предпринимателя позволяет снизить процент.

УСН (упрощенная система налогообложения) — 6% от дохода. Это законный способ снизить налог на сдачу квартиры в аренду.

Помните, что при этом нужно оплачивать страховые взносы.

Новый и удобный формат работы с недвижимостью — самозанятость. Какие ставки?

4%, если сдаете физическому лицу.

6%, если сдаете ИП или компании.

Главное достоинство: не нужна декларация, все оплачивается сразу через приложение «Мой налог».

Сколько нужно платить за сдачу жилья? Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как подать декларацию и избежать штрафов?

Сроки: форма 3‑НДФЛ подается до 30 апреля года, следующего за отчетным (то есть за доходы 2024 года — до 30 апреля 2025 года, за доходы 2025 — до 30 апреля 2026 года). Уплатить причитающийся налог нужно до 15 июля.

Что будет за просрочку?

Штраф за несвоевременную сдачу декларации — от 5% до 30%, не менее 1000 руб.

Пени — 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Штраф за неуплату налога — 20% от суммы, если умышленно — до 40% и уголовная ответственность при крупной задолженности.

Как отчитаться о доходах? Можно лично, через «Личный кабинет ФНС», или почтой с описью вложений. Платящие налог через приложение «Мой налог» самозанятые освобождаются от необходимости подавать декларации. Налог рассчитывается автоматически, и все платежи можно внести онлайн. Это один из самых удобных способов легализовать доход от аренды и при этом честно платить налог на аренду квартиры.

Можно ли уменьшить налог на аренду?

Да! Легально снизить налог на сдачу в аренду можно, не нарушая закон. Главное — грамотно выбрать формат работы и вовремя подать все документы. Объясняем, как именно.

Первый пункт — выбор режима налогообложения.

Самозанятый (4–6%) выгоден при доходах до 2,4 млн руб. в год.

УСН ИП (6%) — при больших оборотах и надежной отчетности.

Патент — фиксированная сумма, выгодна при стабильной прибыли.

Не забывайте вести учет расходов и вычетов.

Учет расходов: если арендаторы сами платят за коммунальные услуги, эти суммы не считаются вашим доходом и не облагаются налогом.

Для физлиц доступны вычеты по другим источникам — лечение, обучение, ИИС, — их можно вычесть из общей суммы налога.

Что такое патентная система? ИП может купить патент на сдачу жилья — цена зависит от региона и площади, но можно снизить налог, учитывая страховые взносы

Профессиональный доход (НПД) — минимум бумажной волокиты и фиксированная ставка.

Сравнение вариантов

Фото: NEWS.ru

Ответственность за неуплату

Если ФНС выяснит, что квартира сдается без уплаты налогов, может доначислить сумму за последние три года и потребовать уплаты в полном объеме. Особенно если есть признаки систематичности. И неважно, сдается ли жилье в одном экземпляре или у владельца несколько объектов, — уплата налога на сдачу в аренду обязательна в любом случае.

Невыполнение обязательств грозит следующими проблемами.

Административные штрафы: 5–30% (от декларации) и 20–40% (от неуплаченного налога) плюс пени за просрочку.

Возможное уголовное преследование: при долгах от 2,7 млн руб. за 3 года — штраф до 300 тыс. руб. или до одного года тюрьмы; при особо крупных — до 500 тыс. руб. и до трех лет лишения свободы.

Блокировка счетов и запросы на финансовую информацию со стороны ФНС.

Дополнительные факты в 2025 году

ФНС мониторит регулярные платежи на карты и переводы, особенно если у владельца несколько квартир — это повод для проверки.

Налоговая может выявить факт сдачи жилья по данным Росреестра и регулярным поступлениям.

Если сдаете нескольким лицам, стоит закреплять выплаты и условия в договоре — это защитит от претензий.

Как выбрать оптимальный путь?

Оцените доход за прошлый год. Сравните варианты: до 2,4 млн руб. — чаще всего выгоден НПД;

более 2,4 млн руб. — ИП на УСН или физлицо с НДФЛ (но 6% выгоднее). Ознакомьтесь с вычетами и вычетными возможностями. Учитывайте свои планы: сдаете одну квартиру или несколько? Планируете ли расширяться? Если сомневаетесь — проконсультируйтесь с налоговым консультантом.

В 2025 году возможности платить налог на сдачу квартиры в аренду становятся гибче и прозрачнее. Главное — не забыть отчитаться: декларацию по 3‑НДФЛ подать до 30 апреля, налог оплатить до 15 июля.

Если вы сдаете жилье самостоятельно, изучите варианты налогообложения: физлицо, ИП на УСН, самозанятый, патент — каждый подходит под разные сценарии. Это позволит оптимизировать расходы и не допустить штрафов.

Платите вовремя, выбирайте удобный режим, и пусть доход от аренды приносит только комфорт и уверенность, а не головную боль и штрафы.